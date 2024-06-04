ショルダーバッグ ボディバッグ 編み込み ＃373

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商品詳細
たむたむ工房 m7770373★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらから、たむたむ工房が出品しているレディースバッグ/小物が確認できます↓ ↓ ↓ #レディースバッグ小物ｂｙたむたむ工房#メンズ財布バッグ小物ｂｙたむたむ工房★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★大感謝複数割キャンペーン中!!!2個→300円割引3個→600円割引※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。予めご了承下さいませ。カラー···ブラック素材···ナイロンボタンはマグネット式なので開閉しやすいです。軽量注意事項・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。（別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します）上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。
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