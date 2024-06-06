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LONGCHAMPロンシャン ル・プリアージュ ネオ ショルダーM ブラック
商品番号 X21136260281
商品名

LONGCHAMPロンシャン ル・プリアージュ ネオ ショルダーM ブラック
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LONGCHAMPロンシャンル・プリアージュネオショルダーバッグMサイズ「LEPLIAGE(ル・プリアージュ)」Mナイロントートバッグ世界中で愛されるLONGCHAMPの人気定番トートバッグ「LEPLIAGE」からワンランク上の都会的なモダンさを持つ「LEPLIAGENEO(ル・プリアージュネオ)」。こちらは短いハンドル仕様、ショルダーベルト付きのMサイズ。折り紙をイメージした同シリーズのデザインを踏襲し、折り畳むことはできずともしっかりと「LEPLIAGE」のスタイルを受け継ぐバッグです。LONGCHAMP1948年、パリで生まれたフランスのブランド。自分らしいスタイルをもったアクティブな女性をイメージし、トレンドを意識したデザインと機能性がともなったコレクションを展開しています。ロンシャンの製品は、フランスを中心に世界中にある自社工場で、熟練した職人の手で丁寧にひとつひとつ作られています。レディスバックをはじめ、革小物、メンズバック、旅行アイテムなどバリエーションが豊富なコレクション。手に取りやすいプライスで、幅広い製品を取り揃えています。素材ナイロンサイズ縦24cm横30cm(下部)39cm(最大幅)マチ17.4cm持ち手32.8cmストラップ62.5～105.8cm重量460g仕様開閉：ファスナー　スナップ　内側：オープンポケット×2※　A4サイズ収納可◆その他※宅急便コンパクトでの発送です。適度に畳ませて頂きますので、シワがつくことがありますが、使用していくうちに無くなっていきますので、どうぞご安心下さい。♪海外正規取扱店購入であり、不具合や真贋等の問題は一切ございませんので、ご安心の上お買い求めください。♪ナイロン素材の性質上、折じわや色ムラが見られる場合がございます。また、天然皮革を使用している箇所がございますが天然素材の為、表面に細かいキズやシワ等が見受けられる場合がございます。
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