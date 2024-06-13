⭐︎美品⭐︎【FURULA フルラ】ショルダーバック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾✔︎送料無料✔︎カラー···ピンク×ベージュ✔︎素材···本革✎*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈FURULAショルダーバック底9*23*高さ18センチシンプルなデザインにチェーンの華やかさ◎底マチがしっかりあるつくりと、外ポケットがとても使いやすいと思います♩4年前に新宿伊勢丹で購入しました。一緒に買った本革製品用のクリームもおつけしますクリームきちんと塗ってから使おうと思いそのまま眠っていたバックですので、状態も良いです◡̈✎*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈#FURULA#チェーンバック#ショルダーバック#本革#パーティーバック#結婚式#フルラ
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