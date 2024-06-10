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血赤珊瑚　k18 ペンダントトップ
商品番号 E86923587033
商品名

血赤珊瑚　k18 ペンダントトップ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 13,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質:国産赤珊瑚留め具:18金（刻印あり）重量：5.345g状態：未使用の展示品（S0133）素人撮影、計測につき、多少の誤差は御容赦下さい。出品は現状品のみです。ご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。#天然石#宝石#本珊瑚#サンゴ#さんご#宝石珊瑚
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