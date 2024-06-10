新品展示品 ロエベ LOEWE バスケットバッグ ホワイト ハンドバッグ 白 ...

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こちらは未使用品となります。都内の正規取扱の実店舗で購入いたしました。確実正規品です。こちらは個人の私物です。利用する機会がないため、お使いいただける方にお譲りいたします。その他のラインナップはこちらから↓↓↓#BeeLOVER商品ラインナップ一覧◆商品名LOEWEロエベバスケットバッグスモールイタリア正規品 かごバッグ かごバック 白 ホワイト カーフスキン ◆カラーホワイト 白 ベージュ ナチュラル◆素材カーフスキン◆刻印◆参考価格 ◆サイズ高さ/約17cm横幅/約35cm(上部)約19cm(下部)マチ/約12cm持ち手の長さ/約43cm・56cm(2段階調節可)重さ/約240g採寸は微妙に差が出ます。◆仕様◆商品内容・本体・布袋・タグ ◆商品状態こちらは未使用品です。個人の私物となり、しばらくクローゼットで眠っていたため、一度個人の手に渡っている中古新品です。◆動作確認開閉問題なし◆入手経路個人の私物都内正規取扱ショップ◆返品保証商品保証につきましてはプロフィールをご覧ください#ロエベ#loeweーーご購入前に以下をご確認くださいーー確実正規品のみでしかお取り扱いはもちろんございません。ご安心くださいませ。商品実物と写真画像は、PC環境やOS等で異なる色合い・質感等に見える場合もございます。予めご了承ください。他サイトでも出品してますので突然削除する可能性がございます。中古品ですので写真に写りこまない小さな傷、汚れ等がある場合がございます。中古品への理解がない方はご購入を控えて頂くようお願い致します。こちらはすり替え防止のため、返品不可。