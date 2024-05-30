AP STUDIO エラスティックパンツ

★プロフィール一読お願いします。⚠️ご質問はプロフをお読みいただいた上でお願い致します★値下げ交渉は受け付けておりません。値下げコメントいただいてもお返事できませんのでご了承下さい。APSTUDIOエラスティックパンツブラック サイズ38二回ほど着用しました。着用に伴う多少の使用感はございますが、目立つダメージ等はないと思います。中古品にご理解下さいませ。◆お支払い完了後のキャンセルは対応出来かねます。※中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。※僅かなシミ汚れなど小さなものは見落としがある可能性もございます。その点ご了承いただける方のみのご購入でお願いいたします。※素人の自宅保管になりますので、保管時によるシワや保管上の匂い、気を付けますが梱包の際に僅かな繊維埃髪の毛など巻き込んでしまう可能性もございます。神経質な方や完璧なものをお求めの方のご購入はご遠慮下さいませ。◆発送はヤマトか郵便局かはその時に発送しやすい方にさせていただきたいので、出品の際に郵便局の方になっていてもヤマトに変更させていただく場合がございます。(どちらにしても匿名配送です)※希望がある場合は事前にコメントお願い致します！コンパクトに折り畳んでの発送となります。畳みシワにご了承下さい。



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