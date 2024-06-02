163 美品　CHANEL シャネル　マトラッセ　ダイヤステッチ　長財布

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◆商品説明CHANEL.シャネル.マトラッセ.ダイヤステッチ.ラウンドファスナー.ココマーク.長財布・カラー《ブラック×ピンク》・付属品《箱×保存袋×ギャランティーカード》・サイズ《ヨコ19cmタテ10.5cmマチ2.5cm》・購入経路《オークション》鑑定済み当商品は中古品をリペアした商品です。中古品である事をご理解頂き、ご納得の上でご購入お願い致します。◆外側リカラーを施したことにより目立つ傷や汚れはなく綺麗な状態です。◆内側小銭入れ部分や一部に汚れはございますが、全体的には綺麗な状態です。◆注意事項中古品特有の使用感(匂い・細かいキズ・汚れ等、個人差が生じるダメージ、目に見えないダメージ)全てを一点一点お伝えすることは不可能な為、細部まで状態を気にされる方や神経質な方は十分なご理解・ご検討をお願致します。◆リペア、リカラーについて染料や溶剤は革染店などで使用されている最高品質の物を使用しております。スレなどに注意し、丁寧にご使用いただければ剥がれなど耐久性に問題は起きません。クリーニング、コバ修理、染色、色付け、コーティング処理等を行なっております。（商品ごとに内容は異なります。）◆返品、返金保証対象は発送時と同じ状態である事となります。商品到着後7日以内にブランド直営店にて「社外リペア以外の理由で修理を断られた場合」のみ対応致します。（輸入品の場合を除く）鑑定を依頼した「店舗名・担当者・連絡先」をお知らせ下さい。商品説明に記載の無い支障のあるような大きな傷や破れが有った場合は3日以内にご連絡下さい。確認が取れ次第、迅速に返品・返金対応させていただきます。無用なトラブルを避ける為、上記日数以降の対応は致しかねますのでご留意下さい。◆価格交渉大幅なお値下げは難しいですが、ご希望額がある場合はお気軽にご相談下さい。◆その他の出品商品CHANEL、シャネル、LOUISVUITTON、ルイ ヴィトン、LOEWE、ロエベ、PRADA、プラダ、GUCCI、グッチ、BOTTEGAVENETA、ボッテガ ヴェネタ、YvesSaintLaurent、サンローランハッシュタグ #るしぇのアトリエ