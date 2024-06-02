COACH クロスボディ

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商品詳細
10回ほど使いましたが、目立った傷や汚れはございません。ほとんど新品に近いです。 色も使いやすく、基本どんなコーディネートでも合うと思います。ゴールドのチェーンも可愛いです。私の財布が大きい為、中々使う機会が無いのでお譲り致します。値段交渉承ります。☆デニム素材☆カードスロット8枚☆チェーンストラップ54.5センチ☆縦13㌢×横19㌢×マチ4㌢※多少の誤差はご了承下さい。☆定価 64,900円財布形/開け口···ミニ財布(ミニウォレット)
http://narcologia.ru/goods/reproduce300855.html
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