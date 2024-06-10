山葡萄の長財布　山ぶどう　職人さん手作り　美品

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職人さんが実演販売していた会場に赴き購入しました使い込むほど艶が出るそうです札入れ、小銭入れ、カード収納とポケットもたくさん付いてますほとんど使用せず状態は良いですし、新品を購入されるよりはお得だと思いますが中古に理解ある方のご検討をお願いします