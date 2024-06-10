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山葡萄の長財布　山ぶどう　職人さん手作り　美品
商品番号 D67114258096
商品名

山葡萄の長財布　山ぶどう　職人さん手作り　美品
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

職人さんが実演販売していた会場に赴き購入しました使い込むほど艶が出るそうです札入れ、小銭入れ、カード収納とポケットもたくさん付いてますほとんど使用せず状態は良いですし、新品を購入されるよりはお得だと思いますが中古に理解ある方のご検討をお願いします
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