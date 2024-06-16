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ロンシャン LONGCHAMP ル プリアージュ フィレ ネットバッグ 鞄
商品番号 C65106951905
商品名

ロンシャン LONGCHAMP ル プリアージュ フィレ ネットバッグ 鞄
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪急で購入しました。使用するつもりでタグも取ってるので付属品はないです。カラーはホワイトです。サイズ：H41×W33×D2.5cm(ショルダーバッグ)素材：コットン100%(ハンドル・フラップはカウハイド)#ハンドバッグ#トートバッグ
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