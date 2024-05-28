【新品・未使用】三菱ジャー炊飯器 NJ-VWD10-W

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【新品・未使用】三菱のジャー炊飯器NJ-VWD10-Wです。店頭展示品の為、商品・パッケージや等にスレや傷等があります。すべて未使用になります。保証印押印済みのため、メーカー保証は2023年10月18日から１年間となります。予めご了承ください。外箱はないため段ボールとエアパッキンで梱包し発送いたします。送料無料・即購入OKです。価格交渉中でも、購入して頂く方を優先します！らくらくメルカリ便(ヤマト)で発送いたしますのでご安心ください。他の商品も出品していますので、ぜひよろしくお願いします！！---商品説明---かまど構造を再現。本物の「炭」で炊く、香り高い炊き上がりに。●お米のうまみを引き出す「特許・連続沸騰」●本物の炭削り出し 釜底10mmの本炭釜●「熱密封かまど構造と断熱材」で熱を逃さず加熱●お米全体に熱を伝える「八重全面加熱」●まるで炊き立ての粒感「冷凍用モード」【スペック】三菱電機本炭釜NJ-VWD10-W（月白）ブランド：三菱電機本炭釜炊飯方式：IH方式炊飯容量：白米0.09～1.0L(0.5～5.5合）炊飯器機能：保温機能内釜洗米可内ふた洗浄可省エネ運転硬さ調整無洗米コース玄米炊きコース雑穀米コース音声ガイド最大消費電力(W)：1380年間消費電力量(kWh/年)：94.5炊飯時消費電力量(Wh)/回：192.1(白米・ふつう)保温時消費電力量(Wh)/h：17.1内釜種類：本炭釜内窯厚さ(mm)：10.0色：ホワイト系外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)：227×237×292質量(約kg)：5.1#炊飯器#炊飯ジャー#三菱#三菱ジャー炊飯器#23108000333炊飯量3.5合～5.5合未満炊飯量...3.5合～5.5合未満#炊飯器#10182997038000