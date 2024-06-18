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ZOJIRUSHI 圧力IH炊飯ジャー
商品番号 V25251945113
商品名

ZOJIRUSHI 圧力IH炊飯ジャー
ブランド名 象印
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOJIRUSHINP-RT05型圧力IH炊飯ジャー極め炊きBLACK0.54(3合)炊き付属品自立できるしゃもじ計量カップ白米用無洗米用取扱説明書・お料理ノートプラチナ厚釜(1.7㎜)でごはんの甘み成分を引き出します。好みの食感に炊き分ける４通りの[炊き分け圧力]すし飯・しゃっきり白米ふつう・もちもち内釜のフッ素加工は3年間の保証になります。(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です)
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