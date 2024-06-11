《新品・未開封》レイボーテ ハイパーZERO ヤーマン 脱毛器

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新品・未開封です。2023年4月発売の最新モデルです。本体価格：99,000円【2023年モデル】ヤーマン光美容器脱毛器レイボーテハイパーゼロ商品説明◇セット内容(各1個)本体、ローラーアタッチメント、LEDアタッチメント、スポットアタッチメント、Vデザインツール、ACアダプター◇製品仕様消費電力：待機時約7.0W（瞬間最大約60W）サイズ:W63×D54×H169(mm)（ローラーアタッチメント装着時）質量:約330g（ローラーアタッチメント装着時)製造国：中国型番：YJEA4N色：シャンパンゴールド喫煙者・ペットはおりません。よろしくお願いいたします。