【ポータブル電源】JVC BN-RB6-C

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【ポータブル電源】JackeryTunedbyJVCBN-RB6-C2021/9月新品で購入、使用頻度は数回、室内保管です。アウトドア等で使おうと思い購入しましたが結局使わなかったため出品します。動作確認済み、外装に傷などはありません。元箱有。付属品すべてそろっております。画像でもご確認ください。【商品仕様】充電池タイプ：リチウムイオン充電池充電池容量：626Wh/174,000mAh入力：DC25.2V/3.5AAC出力：AC100V/5A60Hz500W(瞬間最大1,000W)USB出力：DC5V/2.4AUSBタイプA×3DC出力①：DC12V/10Aシガーソケット×1DC出力②：DC12V/7A DC端子(Φ6.5mm)×2充電時間：約９時間充電温度：０℃～４０℃動作温度：－１０℃～４０℃最大外形寸法：幅30cm×高さ19.2cm×奥行19.3cm質量：6.4㎏付属品：ACアダプター、シガーアダプター、ポーチ#JVCケンウッド#ポータブル電源#Jackery#防災#キャンプ