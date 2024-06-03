CASIO EXILIM CARD EX-S10 コンデジ　デジカメ

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CASIOEXILIMCARDEX-S10WEコンデジ デジカメ動作確認済み本体 バッテリー１つ(中古品)その他付属品は、ありません。経年によるスレ キズ 等ございます。中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します。神経質な方ご遠慮下さい。ノンクレーム ノンリターンCASIOEXILIMCARDEX-S10WECAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):0SDカード対応種類:SDHCカード対応color:WHITEバッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:デジタルSDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDHCモニタ有光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍動画圧縮方式:MPEG4動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:848X480可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:951〜1050万画素顔認識種類:顔・笑顔認識機能#カシオ計算機#CASIO付属品···バッテリー