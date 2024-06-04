シボレーk-5 フロントリーフスプリング

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商品詳細
シボレーk-5のノーマルリーフスプリングです。知人から譲り受けて取り付けようと思っていましたが、現在着いているものと同じ事がわかった為、保管場所整理のため出品します。確か86年式のk-5に着いておりました。73年以後のk-5やK-10などに装着可能だと思います。付属品もそのままお付けしますが、欠品があるかもしれませんので、写真でご判断ください。#シボレー#GMC
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