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z34 v36 y50 リアアーム3点セット skid racing
商品番号 V45340307307
商品名

z34 v36 y50 リアアーム3点セット skid racing
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロア、トーコン、キャスターの3点アームセットです。z34にて新品で購入して3000km程使用しました。使用に伴う傷やゴムブッシュの劣化はありますが使用してて不具合等は何もありません。キャンバーを付けたい方、アライメントをきっちりしたい方おすすめです。スキッドレーシング
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