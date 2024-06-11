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ダイハツ　ミラジーノ　全塗装　鏡面仕上げ　車検残り1年6ヶ月
商品番号 G77626520666
商品名

ダイハツ　ミラジーノ　全塗装　鏡面仕上げ　車検残り1年6ヶ月
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 72,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイハツ人気モデル···ミラジーノカラー···レッド　ブラック年式···平成14年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜写真確認お願いします詳細後で追加します。陸送手配等は購入者でお願いします！全塗装を5月にしてそのまま車検して不具合等特にありません。とても綺麗な車両と思います。ホイールは写真に写ってあるミニライトスペシャルマフラーは純正マフラーでのお値段です。ATですが、MT風です。マイスターのホイールと社外3分割マフラーだと40万手元に欲しいです来月辺りまでで売れなければ出品やめます
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