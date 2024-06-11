モリワキ　GB350/GB350S マフラー

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商品詳細
ホンダGB350/GB350S モリワキ スリップオンエキゾーストショートメガホンブラックです。5000kmほど使用しています。細かな傷(写真3枚目)と塗装の剥げている箇所があります。画像拡大にて判断お願いします。付属品全て揃っています。了承いただける方、よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful893751.html
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