326パワー　チャラバネ　ID65.66兼用　H140 14K

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商品詳細
326パワーのチャラバネになります公式にて購入し使用しましたが思ったようにならなかったため不要になりましたのでお譲り致しますほとんど走行せずに取り外したため美品です購入日に限らず購入後の土日に発送させて頂きますカラー…グリーン内径…65.66兼用 自由長…140mmバネレート…14キロ#326パワー#ミツルパワー
http://narcologia.ru/goods/marshal18680.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial564016.html
http://narcologia.ru/goods/moped596068.html
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