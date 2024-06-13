テラモト T-REVα SPキット ゴールド Z900RS用

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商品詳細
Z900RS用です。※箱に傷みがあります。OVERのサブフレームとの併用は不可となる分です。新品未使用ですが素人保管ですので画像でご判断いただき、完璧を求める方はご遠慮ください。土日祝を除き1-2日で発送となります。購入の際には車種・年式をご自身にて確認して頂きますようよろしくお願いします。出張や長期休暇等で発送が遅くなる場合は取引メッセージにてご連絡させて頂きます。
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