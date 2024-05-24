ホンダ N-WGN G 車検2年付き 機関良好 プッシュスタート

ホンダN-WGNG車検2年付き！！機関良好！！プッシュスタート！！ECON！！VSA！！ナビ・ワンセグ付き！！外装状態バンパーキズ内装状態小傷、汚れあるが年式を考えると綺麗その他車両状態特になし自動車基本情報メーカー名ホンダ車種名N-WGNグレードG排気量0.66L初度登録 平成27年1月走行距離134684キロ出品時走行距離の状態実走行色シルバー車検有効期限2年取得後渡しミッションAT型式DBA-JH1車体番号1102＊＊＊エンジン 異音なし漏れなし灯火類 問題なしタイヤ30%30%屋号 autoshoprise住所埼玉県入間市南峰東外野754-1古物商番号431120052016号



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