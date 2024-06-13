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商品詳細
バイクを乗り換えることになったので出品します。エンデュランスのキャリアです。中古で購入し1年半ほどGIVIのケースを装着して使用していました。写真では分かりづらいですが全体的に使用感があり傷など結構あります。また1部付属のボルトが変更してありますが寸法に変わりはないため取付に問題はないかと思います。使用には問題ないかと思いますが中古品ですのでご理解のある方のみご購入を検討していただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/insignificant65182.html
http://narcologia.ru/goods/perforce329965.html
http://narcologia.ru/goods/approximate45920.html
CB250R CB125R キャリア ENDURANCE
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