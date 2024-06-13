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CB250R CB125R キャリア　ENDURANCE
商品番号 Q78656228183
商品名

CB250R CB125R キャリア　ENDURANCE
ブランド名 エンデュランス
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイクを乗り換えることになったので出品します。エンデュランスのキャリアです。中古で購入し1年半ほどGIVIのケースを装着して使用していました。写真では分かりづらいですが全体的に使用感があり傷など結構あります。また1部付属のボルトが変更してありますが寸法に変わりはないため取付に問題はないかと思います。使用には問題ないかと思いますが中古品ですのでご理解のある方のみご購入を検討していただければと思います。
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