バイク用ドライブレコーダー ミツバEDR-21G

[中古]バイク用ドライブレコーダーミツバサンコーワ製（EDR-21G）前後カメラやGPSアンテナで構成された機種となります。バイク売却により現車より取り外しました。取り外し前の動作確認済みです。なお、両面テープや結束バンドなどの消耗品については、購入者様でご用意下さい。あくまでも中古品ということで、画像を見てご理解いただける方のみお願いいたします。NC、NRでお願い致します。



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これからのドラレコは…前後撮り！ミツバサンコーワ「バイク専用 ...



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バイク専用ドライブレコーダーEDR シリーズ』新発売



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