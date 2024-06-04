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限定品！ヤングリヴィング エキゾチックオイル コレクション 未開封
商品番号 R73791717294
商品名

限定品！ヤングリヴィング エキゾチックオイル コレクション 未開封
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 19,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014YoungLivingExoticOilsCollectionヤングリヴィングエキゾチックオイルコレクション限定★レア商品　未開封匿名配送◎***セット内容：各5ml×5本JadeLemon:ジュードレモンMastrante:マストランテIdahoPonderosaPine:アイダホポンデロサパインWhiteLightBlend:ホワイトライトブレンドFrereanaFrankincense:フランキンセンス***シンガポールの限定イベントで購入致しました。一定の条件を満たさないと購入権がなく、商品の数も限られていた為大変希少なコレクションです。大切に保管しておりました。生活環境がかわり活用してくださる方にお譲りさせて頂きたいと思います。パッケージにビニールコーティングがされており未開封です。素人の自宅保管であることご理解頂ければ幸いです。返品はお断りしております、ご不明な点はお気軽にご質問ください＾＾どうぞよろしくお願い致します。***younglivingエッセンシャルオイル精油オイルセット激レア香り...フランキンセンス容器...瓶
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