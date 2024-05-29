☆アロマ 天然ピンクストーン LED台座 エッセンシャルオイル付

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T-779-M☆アロマセットです。ピンク色の天然アロマストーン（400g）に、お好みのエッセンシャルオイル（10ml）を垂らして、静かな香りを楽しむことができます。付属のLED台座は3色切替＆無段階調光機能付きで、お部屋に美しい光を提供します。特に、水や火を使わないので安全にご利用いただけます。ガラス製のエレガントな容器も同梱しており、プレゼントにも最適です。香りと光でリラックスタイムを演出し、心地よい時間をお過ごしください。☆オフィスでのリラクゼーション、ベッドルームでのリラックスタイム、バスタイム、リーディングタイムなど、さまざまなシーンでの利用が可能です。また、アロマストーンは移動が簡単なので、持ち運びにも便利です。☆このアロマセットは、日常生活において、心地良い香りと美しい光で、リラックスと癒しの時間を提供します。日々のストレスや疲れを軽減し、豊かな気分で過ごせるようサポートいたします。