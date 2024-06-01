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diptyque オードトワレ フィロシコス （50mL）
商品番号 D82943510040
商品名

diptyque オードトワレ フィロシコス （50mL）
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 3,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品状態　購入時期：2023年6月　残量：9割以上(写真3枚目参照)#diptyqueオードトワレフィロシコス（50mL）#diptyque容量···50ml今年の6月に三越伊勢丹オンラインストアにて購入、5〜6回使用しましたが、好みが変わったため出品いたします。※箱ありませんプチプチで包み、梱包してお送りします。⚠️ご注意●自宅保管のため特別に品質を気にされる場合はご遠慮ください⚪︎購入コメント不要。即購入願います⚪︎お値下げ・お取り置き・バラ売りのご依頼は、原則お断りさせていただいております(当方の判断で順次値下いたします)
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