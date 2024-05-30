イソップ ポスト プー ドロップス 100ml 2本セット

イソップ 人気商品まとめ買い本数ご相談可能です。コメントお願い致します！状態:新品未使用容量:100ml購入場所：aesop公式オンラインストア 使用方法:トイレや洗面器に垂らして使えます蓋を押しながら開けるタイプで、一滴ずつ垂らして使えますので、従来のスポイトタイプよりも手軽になりました匂い:シトラスピールにほんのりフローラルの香りでキツくなくナチュラルなアロマオイルのような癒しの香りです常に完売、入荷未定で中々手に入らず、店舗の入荷連絡もNGの大人気商品です#イソップポストプードロップス100ml#イソップジャパン#Aesop



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