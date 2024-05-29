天然シャム沈香　沈水沈香　(沈香.空薫.聞香)

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新発売】シャム沈香角割風印香 | TOPICS | お線香・お香の玉初堂



沈水香木” 極めて稀少な自然の香り - READINGS - ICHIKŌ ICHIE 一香一会



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香木・香料のはなし －沈香－



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天然シャム沈香木(沈水) | monsterdog.com.br

観覧ありがとうございます こちらは数年前に亡くなった父が50年程薫香師として線香作る時に使っていた物になります、その一部を皆様にも是非お届けしたく思って出品しています、樹脂が多く甘い香りの強めの香木になります。素晴らしい香りを皆様にお届けしたいです。 こちらは完全沈水する香木になります。香木店さんなどで売っている物と違い匂いの薄い部分など綺麗に削り取れてない品物も有りますが、ご了承の程宜しくお願い致します。こちらの品は梱包には気をつけさせて頂きますが、大変古い木になりますので運送中などで破損などが有りましても補償致しかねますので宜しくお願い致します。