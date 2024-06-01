ご覧いただきありがとうございます即購入OKですジャンパトゥジョイパルファンJEANPATOUJOYPARFUM7.5ml未使用、ボトル未開栓です。箱、ボトルに細かなキズあります。ヴィンテージ、廃盤の商品のため経年による揮発、変質の可能性もあります。 ご理解頂ける方にお譲り致します。ネットより１９３０年に発表され世界で二番目のベストセラーの香水。「香りの女王」とまで称された「ＪＯＹ」で2000年英国FIFI「世紀のパフューム」賞を受賞。ＪＯＹ（喜び、歓喜）にふさわしい贅沢な処方で作られています。30ｍｌのパルファムを作るために１０６００個のジャスミン、２８ダース(３３６個）ローズデゥメが贅沢に使われています。香水にも時代によってその趣向、流行はありますが廃れない理由は一度使えばわかるはず・・・。香水やコスメが大好きでコレクションしておりましたが、増えたので整理しようと思いお好きな方にお譲りしたく、出品しました。素人検品につき見落としがあるかもしれません。ご了承の上ご購入ください。残量や外観は、写真にて必ずご確認下さい。あくまでも自宅保管品ですので、ご理解いただける方にお譲りさせていただきます。神経質な方はご遠慮下さい。喫煙者、ペットおりません。即購入OKです^^



廃盤レア ジャンパトゥ ジョイ パルファン JEAN PATOU 7.5ml ...



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