jomalon london ENGLISH PEAR 限定キャンドル

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商品詳細
黄金色の太陽の光が降り注ぎ、美しく赤みを帯びた洋梨をあたたかく照らす英国の果樹園が、お部屋に広がります。熟したての洋梨のみずみずしさをエレガントな白いフリージアのブーケで優しく包み、ローズが添えられ、パチョリが豊潤さを加えています。英国の田舎で作られた、ガラス製のキャンドルです。シルバーの蓋には、洋梨のような愛らしいデコレーションを施しました。燃焼時間は約45時間。200g。サイトでは売り切れとなっています。箱もあります。種類···キャンドル種類···キャンドル
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