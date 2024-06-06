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jomalon london ENGLISH PEAR 限定キャンドル
商品番号 L90806736997
商品名

jomalon london ENGLISH PEAR 限定キャンドル
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 2,625 円
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商品詳細

黄金色の太陽の光が降り注ぎ、美しく赤みを帯びた洋梨をあたたかく照らす英国の果樹園が、お部屋に広がります。熟したての洋梨のみずみずしさをエレガントな白いフリージアのブーケで優しく包み、ローズが添えられ、パチョリが豊潤さを加えています。英国の田舎で作られた、ガラス製のキャンドルです。シルバーの蓋には、洋梨のような愛らしいデコレーションを施しました。燃焼時間は約45時間。200g。サイトでは売り切れとなっています。箱もあります。種類···キャンドル種類···キャンドル
http://narcologia.ru/goods/message102727.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation413024.html
http://narcologia.ru/goods/freezer942398.html

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