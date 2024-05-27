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diptyque ディプティク オードパルファン フィロシコス 75 ML
商品番号 J76808504507
商品名

diptyque ディプティク オードパルファン フィロシコス 75 ML
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 9,197 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未開封、ショッパー有即購入OK値段交渉中でも先に購入された方が優先ですお値下げは常識の範囲内で希望金額をお書きくださいまた、質問等お気軽にお声掛けください(ᵕᴗᵕ)伊勢丹新宿で購入並行輸入品ではなく国内正規品ですので安心してご購入頂けるかと思いますプレゼント予定の物だったためリボンありのプレゼント仕様になっていますオードパルファンフィロシコス75ML定価¥27,390ギリシャのぺリオン山で過ごした夏の思い出。海に行くには太陽が降り注ぐ野生のイチジクの果樹園を通る必要がありました。「フィロシコス」は、イチジクの木が際立たせる葉のみずみずしいグリーン、ミルキーなイチジクの味。イチジクの木に捧げるオマージュです。
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