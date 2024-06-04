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- 【新品タグ付き】Chloe ニット パーカー カーディガン ネイビー ロゴ
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商品詳細
【新品タグ付き】Chloeクロエニットパーカーカーディガンネイビーロゴキッズ女の子【サイズ110cmY6】肩幅32cm身幅36.5cm着丈44cm袖丈41cm※素人採寸なので多少の誤差がある場合がございます。【カラー】ネイビー紺色【購入先】ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。【状態】新品タグ付きのお品物です。傷や汚れ等なく綺麗な状態です。※写真を参考にしてください。他のアパレルも出品してます☆°。#おはなのお洋服屋さん管理番号:H2023091445122076T
http://narcologia.ru/goods/enquire637789.html
http://narcologia.ru/goods/browse145491.html
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