ポロ　ダウン　フェザー　ジャケット　ペプラム　グリーンチェック　キッズ　140

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ポロラルフローレンの裾のデザインがかわいい、POLOチェックのダウンフェザーショートコートです。百貨店で購入しました。前の開きはファスナーとホックです。フードはファスナーで開きます。ポケット2箇所、ファスナー付き。軽くて暖かく、シルエットがとてもかわいらしいです。すぐサイズアウトしましたので美品ですが、引っ掛けたところがあり、お写真アップを載せておりますのでご確認ください。目立ちにくいと思いますが個人差ございますので、お気になさらない方でお願い致します。中古の自宅保管品の為、新品とは異なり多少の使用感等あるかもしれません。目立つ汚れはないと思いますが見落としございましたら申し訳ございません。ご理解くださいます様お願い致します。発送 折りたたみ軽く厚みを抑えさせていただきます。ゆうゆう↔らくらくとなる事もございます。柄・デザイン...チェックカラー...グリーンフード...フードあり（取外し不可）季節感...冬