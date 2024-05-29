adidas★アディダスオリジナルス★トラックスーツ★セットアップ★ジャージ上下

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商品詳細
★新品タグ付き★サイズ 110★国内正規品 ★品番 GN2297★定価 8239円ジャケットJ110対応サイズ105-115バスト68.0cm着丈41.5cmパンツJ110対応サイズ105-115ウエスト最小48.0cmウエスト最大62.0cm股下39.5cm・レギュラーフィット・ジャケット：フルジップ/立ち襟・リサイクルポリエステル100％（トリコット）・ジャケットとパンツ：両サイドにスリップインポケット・ジャケット：リブ仕上げの袖口と裾・パンツ：ドローコードが付いた伸縮性のウエスト・パンツ：リブ仕上げの裾カラー···ブルーカラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬
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