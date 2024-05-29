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adidas★アディダスオリジナルス★トラックスーツ★セットアップ★ジャージ上下
商品番号 F33781405542
商品名

adidas★アディダスオリジナルス★トラックスーツ★セットアップ★ジャージ上下
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 1,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品タグ付き★サイズ　110★国内正規品　★品番　GN2297★定価　8239円ジャケットJ110対応サイズ105-115バスト68.0cm着丈41.5cmパンツJ110対応サイズ105-115ウエスト最小48.0cmウエスト最大62.0cm股下39.5cm・レギュラーフィット・ジャケット：フルジップ/立ち襟・リサイクルポリエステル100％（トリコット）・ジャケットとパンツ：両サイドにスリップインポケット・ジャケット：リブ仕上げの袖口と裾・パンツ：ドローコードが付いた伸縮性のウエスト・パンツ：リブ仕上げの裾カラー···ブルーカラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬
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