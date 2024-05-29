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チャイルドシート　トラベルベスト　デニム
商品番号 L39945986085
商品名

チャイルドシート　トラベルベスト　デニム
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本育児　トラベルベストECプラスデニムのチャイルドシートです。※説明書は付属しておりません。【対象体重】9〜18kgまで【本体サイズ】W34×H54-59×D30cm【折畳時】W34×H55×D19cmプチプチに包んで、箱に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/browse552791.html
http://narcologia.ru/goods/seamless648329.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless475559.html
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