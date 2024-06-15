バドミントン☆シャトル120球

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商品詳細
状態は写真でご確認ください。1～2本折れ。エアロセンサクリアワンが117球、スノーピークが1球、エアロセンサ500が1球、ニューオフィシャルが1球になります。写真1の状態で発送します。中古品にご理解頂けます方、よろしくお願い致します。
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