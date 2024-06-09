【最終値下げ】ミズノV KONG02 硬式

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商品詳細
競技の種類···硬式素材···金属バランス・特徴···ミドルバランス競技の種類···硬式一般硬式 83cm900g3年前くらいに購入。数回使いましたが、今後使用しないため出品します。グリップや、バット表面は綺麗です。写真4枚目→ヘッドの方に傷があります。ひび割れはありません。ご理解ある方のみお願いします。プチプチで包装しダンボールで発送します。#ミズノ#Vコン02#野球#硬式野球競技の種類···硬式素材···金属バランス・特徴···ミドルバランス
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