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神奈川新聞　号外下敷き　非売品　1998年　ベイスターズ優勝時下敷
商品番号 L27541400208
商品名

神奈川新聞　号外下敷き　非売品　1998年　ベイスターズ優勝時下敷
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 11,186 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1998年10月26日横浜ベイスターズ日本一際の神奈川新聞号外下敷きプラ製の下敷き非売品状態は良いと思います。コレクションにいかがでしょうか？即購入OKよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/injure596467.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical227001.html
http://narcologia.ru/goods/organization483762.html
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