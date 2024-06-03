神奈川新聞　号外下敷き　非売品　1998年　ベイスターズ優勝時下敷

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商品詳細
1998年10月26日横浜ベイスターズ日本一際の神奈川新聞号外下敷きプラ製の下敷き非売品状態は良いと思います。コレクションにいかがでしょうか？即購入OKよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/injure596467.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical227001.html
http://narcologia.ru/goods/organization483762.html
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