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ミズノワ―ルドウィン硬式木製バット未使用
商品番号 G50441322394
商品名

ミズノワ―ルドウィン硬式木製バット未使用
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類...硬式素材...木ミズノワ―ルドウィン硬式木製バット未使用品です、1981年より圧縮バットが使用禁止になって完全乾燥のバットしか使用出来なくなりプロ野球ではコミッショナ―の焼き印が入った未使用品です上下少し破れがありますがシュリンクに入っています。長さ88センチ重さ1.1キロありかなり特殊なバットです、めったに出ない逸品ですコレクションにいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/mythic155735.html
http://narcologia.ru/goods/septet271919.html
http://narcologia.ru/goods/response881642.html
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