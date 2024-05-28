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福岡ソフトバンクホークス　ダイエーホークスキャップ
商品番号 O43627163550
商品名

福岡ソフトバンクホークス　ダイエーホークスキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お値下げ致しました。以降のお値引き交渉ご遠慮下さいm(__)m野球チーム...福岡ソフトバンクホークス種類...野球帽プロ野球福岡ソフトバンクホークスの前身ダイエーホークスのキャップ復刻バージョンです。NEWERA　ニューエラ新品タグ付き定価6930円サイズ　73/858.7cmカラー　鷹の目　ベージュ✕ブラック昔懐かしのヘルメットのコンビネーションです。安心のメルカリ、嬉しい送料込み♪即購入喜んで^_^ゆうパケットプラスにての発送予定です。
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