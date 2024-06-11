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阪神タイガース ❣️ブランケット シークレット 才木❣️湯浅選手
商品番号 V90019949364
商品名

阪神タイガース ❣️ブランケット シークレット 才木❣️湯浅選手
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...阪神タイガース阪神タイガース　甲子園限定シークレットブランケットフォトコレクション柄才木投手湯浅選手中身確認の為開封したのみ、広げておりません❣️新品未使用品です。外袋のまま折り畳んで簡易包装にての発送になります。#Ricoのおすすめの部屋　#阪神タイガース　#タイガース　#近本　#大山　#佐藤　#ARE素人保管のため神経質な方はご遠慮下さい＃阪神タイガース＃阪神＃才木浩人＃シークレット＃ブランケット
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