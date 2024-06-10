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商品詳細
主に昭和30年代から昭和50年代にかけて活躍した「中村暉」の作品「馬」￼のブロンズ像です。￼すばらしい￼躍動感￼のある馬の作品で、脚元に「銘」が刻んであります。大理石でできた台座と馬をつなぐネジには錆が見られます。馬は旺盛な生命力を象徴する動物で、財運を招き、事業運を高めると言われています。こじんまりとした作品ですので、玄関や小物棚に飾られてはいかがでしょうか？￼￼￼\u003cサイズ\u003e高さ(台座を含む￼)約19cm長さ 約16.5cm幅(台座)約6.5cm\u003c重さ\u003e約1.5kg本品は中古品であることをご考慮の上、ご購入をお願いいたします。￼
http://narcologia.ru/goods/plaque213007.html
http://narcologia.ru/goods/smear687104.html
http://narcologia.ru/goods/plaque485107.html
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中村暉 馬 ブロンズ像
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