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アシックス レディース テニスシューズ オールコート ゲルレゾリューション 8
商品番号 M32230272927
商品名

アシックス レディース テニスシューズ オールコート ゲルレゾリューション 8
ブランド名 アシックス
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用！サイズ···23.5対応コート···ハード形状···ローカット性別···レディース新品未使用、箱あり定価17000円使用しないので値下げして販売させて頂きます。返品はお受けできませんご了承ください。
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