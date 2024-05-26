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YONEX（ヨネックス）グリップテープ(ウェット)30本入り（緑）
商品番号 X62412767858
商品名

YONEX（ヨネックス）グリップテープ(ウェット)30本入り（緑）
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウエット感覚がグリップのすべりを防ぎ、打球の衝撃を吸収します。吸汗性に優れていますので、激しいプレーや炎天下のプレー時に最適です。ウエット感に優れるロングセラーモデルです。新品未開封です。型番=AC102EX幅25mm長さ1,200mm厚み0,6mm　　ロンググリップ対応　３０本入(15本×2ロール)　　カラー：グリーン～限界価格での出品の為、値引きはご容赦下さい～ご購入希望の方はそのまま購入にお進み下さい。（ご確認は不要です）出品中の他のカラーは以下よりご確認下さい#YonexAC10230本カラー...グリーン種類...グリップテープ
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