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【1本分使用のみ】200mロールガット　ルキシロン　エレメント　ラフ　130
商品番号 E68299392344
商品名

【1本分使用のみ】200mロールガット　ルキシロン　エレメント　ラフ　130
ブランド名 ルキシロン
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルキシロン　200mロールガットエレメント　ラフ　130一度ラケット1本分(約12m)使用のみです。あと16本分は張れると思います。発送は再生段ボールを使用させて頂きます。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freezer706198.html
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