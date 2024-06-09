1本分使用のみ】200mロールガット ルキシロン エレメント ラフ 130 ...

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商品詳細
ルキシロン 200mロールガットエレメント ラフ 130一度ラケット1本分(約12m)使用のみです。あと16本分は張れると思います。発送は再生段ボールを使用させて頂きます。よろしくお願いします。
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