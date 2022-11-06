阪神タイガース　湯浅京己 シークレット3点セット

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商品詳細
阪神タイガース 湯浅京己選手3点セットです。シークレット商品ですので開封していますが未使用です。シークレットブランケットシークレット似顔絵アクリルキーホルダーシークレット似顔絵刺繍キーホルダーです。バラ売り、お値引きごめんなさい。らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。圧縮して発送します。自宅保管品ですのでご理解頂ける方に購入をお願いします。野球チーム···阪神タイガース
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