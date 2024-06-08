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希少　アディダス　南スーダン　ユニフォーム　ゲームシャツ　サッカー　刺繍　緑　L
商品番号 T65842604484
商品名

希少　アディダス　南スーダン　ユニフォーム　ゲームシャツ　サッカー　刺繍　緑　L
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！コメントなしの即購入OKです。★フォロー割★フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。ご購入後のお値引きはシステム上出来かねますのでご了承下さい。・2001円〜3999円→100円引き・4000円〜4999円→200円引き・5000円〜9999円→300円引き・10000円以上　　→500円引きすでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！-------------------------------------------------------◾️商品説明南スーダンのユニフォームです。グリーンベースに国旗のカラーがデザインされています。なかなか手に入らない南スーダンのゲームシャツで、サッカーファンの方いかがでしょうか！◾️ブランドアディダス◾️サイズタグ表記　Lサイズ肩幅約44cm身幅約50cm着丈約66cm袖丈約26cm素人の採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。◾️カラーグリン◾️素材ポリエステル100%◾️状態目立つ傷、汚れ、破れ等はなく、まだまだ着用いただけると思います。古着をご理解頂ける方のみお願い致します。素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ。◾️その他、注意事項念のため神経質な方はご遠慮下さい。↓↓↓↓↓↓↓商品一覧#Y_furugi_↑↑↑↑↑↑↑その他ラルフローレンNFLステューシーポールスミスZARATOMMROWLANDreebokadidasNIKECOACHラコステHAREなど様々なブランドをお取り扱いしております。ジャンルも様々でビンテージスポーツmix90s80sルードモードカジュアルアメカジアウトドアストリートなどなど幅広くお取り扱いしております。気になる点などございましたらお気軽にコメントをよろしくお願い致します。
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