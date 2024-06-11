ハルカミライ THE BAND STAR 非売品 販促用 ポスター

販促・告知用の非売品ポスターです。サイズ:B2即購入者様優先です。ポスターやユーズド品の梱包は丁寧に行っており、折れ破れ汚れ等がある場合は出来る限り記載しますが、あくまでも紙製のため巻き皺や細かな凹凸、ミリ単位の折れなど、細かい所を気になさる場合はご購入をお控えください。⚠️ポスターの発送は保証のない【普通郵便】です⚠️輸送中の破損や紛失等があった際も出品者、郵便局の保証は一切ありませんのでご注意ください。保証が必要な方は（＋500円）にてメルカリ便に変更いたしますのでご購入前にコメントをお願いいたします。梱包については【＃梱包イメージ】で検索いただければ確認できます。（検索時ハッシュタグは全角）+200円でポスタースリーブも用意しておりますので必要の方はご購入前にコメントをお願いいたします。できる限り早い発送を心がけますが最大7日間頂く場合がございます。予めご了承ください。グッズ種類···ポスター



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