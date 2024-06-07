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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。購入時にサイズ確認のため1度履きましたがそれ以降は箱にしまって保管していました。タグ付き未使用品です。一度人の手に渡ったものなのでご理解のほどよろしくお願い致します。◯メーカー：ミズノ◯品番：61GB181401◯サイズ：24.0cm◯定価：12,800＋税◯性別：レディースメンズ兼用◯対応コート：オールラウンド◯素材・甲材：人工皮革、合成繊維・底材：合成底
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